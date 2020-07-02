РИАМО - 2 июл. По предварительной информации, внутри горящего здания на улице Тверской в Москве нет людей, пожарные работают на недопущение распространения огня и ликвидируют возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре в доме №24 на Тверской улице поступила на пульт дежурного в четверг в 13:56.

«Происходит загорание на 2-м и 3-м этажах находящегося на реконструкции здания на общей площади порядка 200 квадратных метров. По предварительной информации, людей внутри здания нет», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>