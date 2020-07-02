РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Реки Нахабинку и Грязевку в поселке Нахабино подмосковного Красногорска могут внести в федеральную экологическую программу, сообщила начальник управления благоустройства администрации горокруга Антонина Ларина.

Проблемные места нахабинских рек в четверг обследовала рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации муниципалитета, министерства экологии и природопользования Московской области, Госадмтехнадзора, Московско-Окского бассейнового водного управления.

«Сегодня мы обследовали проблемные места речек Нахабинки и Грязевки для включения в программу «Экология и окружающая среда Подмосковья». Участки выбирались по результатам осмотра территорий специалистами администрации, а также на основании жалоб жителей и тех подтоплений, которые произошли в начале лета», - сообщила Ларина.

Протяженность двух рек на территории горокруга Красногорск составляет около 27 километров.

«Конечно, мы не прошли реки по всей протяженности. Обследование будет проходить и дальше. Члены рабочей группы будут ездить, фотографировать все основные проблемы, чтобы мы их указали в акте», - добавила Ларина.

В дальнейшем акт ляжет в основу заявки на включение в федеральную экологическую программу.

Один из участков реки Грязевки, который обследовали члены рабочей группы, протекает по территории СНТ «Речное». В начале июня из-за разлива реки здесь оказались подтоплены десятки участков.

«Реку загромождают повалы деревьев, строительный и бытовой мусор. Близко расположены строения, и от некоторых выводы сточных вод идут прямо в русло реки», - сказала заместитель начальника отдела по реабилитации водных объектов министерства экологии и природопользования Московской области Оксана Тарасова.

По ее словам, требуется очистка русла от мусора, а также санитарная вырубка больных деревьев, кустарника, сухостоя и мелколесья.

«С нашей стороны будет направлена заявка о включении рек в государственную программу для их расчистки или реабилитации», - заключила Тарасова.