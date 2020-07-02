РИАМО - 2 июл. Благоустройство 14 парков планируют завершить в Подмосковье к сентябрю, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В этом году 14 парков благоустроят по программе «Парки Подмосковья». К сентябрю мы эти работы закончим», - сказал Хайкин.

Он отметил, что работы будут проводить в парках в Сергиевом Посаде, Красногорске, Электрогорске, Истре, Королеве, Ленинском, Домодедове, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Пушкинском округе, Серпухове, Люберцах, Краснознаменске.

«Где-то будут сцены, где-то лавки, где-то детские площадки. Интересные проекты», - заключил Хайкин.