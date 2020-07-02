РИАМО - 2 июл. Два года колонии общего режима получил 28-летний Тимур Галлямов, сбивший сотрудника ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая 2019 года. Инспектор ГИБДД остановил Галлямова для проверки документов.

«В ходе проверки документов были выявлены признаки административного правонарушения, и водитель принял решение скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции, - говорится в сообщении.

В результате наезда сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.