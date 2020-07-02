РИАМО – 2 июл. В настоящее время Россия находится на этапе становления после распада Советского Союза, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни. И политической системы, и экономики и так далее», - сказал Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

По словам президента, в историческом масштабе со времени распада СССР прошло еще совсем мало времени.

«Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны. <...> Спасибо тем, кто поддержал поправки», - добавил Путин.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.