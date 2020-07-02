РИАМО - 2 июл. Реконструкция электроподстанции «Гольяново» завершится до конца этого года, что позволит обеспечить электричеством новую станцию метро и более 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В результате реконструкции мощность подстанции увеличится почти на 60% за счет замены двух трансформаторов. Вместо трансформаторов мощностью по 63 мегавольт-амперов установят новые, по 100 мегавольт-амперов каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что реализация реконструкции позволит создать достаточный запас мощности для присоединения новых потребителей и поддержать активное развитие инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа.

Новые мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 миллиона квадратных метров жилья, которое возводят в рамках программы реновации.

На сегодня энергетики завершили первый этап реконструкции подстанции и приступили ко второму.

«На подстанции установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы - Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре. Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам», - подчеркнул Бирюков.

Подстанция «Гольяново» обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, жилых зданий и социальных объектов, в том числе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, городской поликлиники №191, родильного дома №20, станции метро «Щелковская», ОАО «Московский экспериментальный завод №1», ОАО «Московский завод измерительной аппаратуры» и так далее.