РИАМО - 2 июл. Число парков увеличилось в четыре раза в Подмосковье с 2014 года, на сегодняшний день в регионе работают более 100 парков, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Программа «Парки Подмосковья» работает с 2014 года. В гектарах площадь парков увеличилась с 2017 по 2019 на 600 гектаров. Общее количество парков с 82 до 104 парков увеличилось. Когда начиналась программа, их было 26», - сказал Хайкин.

Он отметил, что посещаемость парков также увеличилась до 9 миллионов.