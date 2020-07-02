РИАМО – 2 июл. В городском округе Лотошино отремонтируют 7 участков региональных дорог общей протяженностью 32 километра и 12 муниципальных дорог общей протяженностью 5,3 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день работы идут на дорогах Лотошино – Ошейкино от 14,3 километра до деревни Брыково, Ошейкино – Доры – Егорье от деревни Ошейкино до села Егорье и на дороге Суворово – Ошейкино – Максимово», – говорится в сообщении.

На муниципальной сети завершили укладку асфальта в деревне Введенское, в поселках Кировский и Лотошино, а также в селе Микулино.

Работы стартовали в конце мая, завершить ремонт в полном объеме планируют к сентябрю.

В рамках ремонта на региональных дорогах будут выполнены работы по замене покрытия, укреплению обочин и замене бортового камня, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Ремонтные работы на региональной сети ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».