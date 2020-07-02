РИАМО - 2 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам после голосования по Конституции и поблагодарил их за участие, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал Путин.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК 77,92% избирателей одобрили внесение поправок в Конституцию.

Явка на голосовании по Конституции составила 67,97%.