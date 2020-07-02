РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Будущим мамам в подмосковном Красногорске рассказали, нужны ли компрессионные чулки в родах и послеоперационный бандаж после них, соответствующее видео разместили на официальной странице акушерского отделения Красногорской горбольницы №1.

«Самый частый вопрос – необходимы ли чулки. Показания для них определяет флеболог по направлению акушера-гинеколога. Он же определяет степень компрессии», – сказала психолог Мария Малышева.

При этом она отметила, что тем, кому предстоит операция кесарева сечения, компрессионные чулки брать обязательно. Их нужно подобрать по своему размеру и степени компрессии.

«Бывает, что женщины хотят взять с собой чулки профилактически. Многие все роды двигаются, у них возникает некий синдром усталых ног. Так что даже если флеболог не определил вам необходимость чулок, вы можете взять их самостоятельно – для того, чтобы вам просто было удобнее в родах», – добавила Малышева.

Эксперт также добавила, что после кесарева сечения женщинам рекомендуют использовать послеродовый бандаж.

«Бандаж самый обычный, высокий – высотой более 20-25 сантиметров», – пояснила Малышева.

Она также сообщила, что на роды женщина при желании может взять удобную одежду. В сумку с вещами в роддом стоит положить халат. Также в роддоме выдают хлопчатобумажные сорочки.