РИАМО - 2 июл. Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу организации «Нового величия» и отправил на новое рассмотрение вопрос о продлении мер пресечения фигурантам этого дела, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.

«Суд апелляционной инстанции отменил вынесенное решение и отправил материалы на новое судебное рассмотрение. До принятия судом 1 инстанции решения сохранить ранее избранную меру пресечения обвиняемым до 16 июля 2020 года включительно», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Московском городском суде были рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Люблинского районного суда от 7 мая 2020 года о продлении срока содержания под стражей до 17 августа в отношении Руслана Костыленкова, Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и срока домашнего ареста Максиму Рощину, Марии Дубовик и Анне Павликовой до 17 августа 2020 года.

В марте 2018 года было возбуждено дело в отношении членов организации «Новое величие». Участники движения, по версии следователей, собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Фигуранты были арестованы, но свою вину они не признали.