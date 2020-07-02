РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Творческая встреча с кинорежиссером Егором Кончаловским, а также показ его фильма «На луне» пройдет на новой площадке кинопаркинга в Балашихе 4 июля, начало мероприятия в 21:45, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Работу летнего кинотеатра на парковке ТРЦ «Глобус» в Балашихе, который начал показ фильмов в начале июня, продлили из-за большого спроса. Дополнительная площадка кинопаркинга откроется 4 июля на территории торгового центра «СтройПарк» в микрорайоне Саввино на Пригородной улице, 92.

«На новой площадке проекта «Кинопаркинг» – парковке ТЦ «СтройПарк» в городском округе Балашиха – 4 июля состоится творческая встреча с кинорежиссером Егором Кончаловским, а также показ приключенческого триллера «На луне». Режиссер расскажет о своей новой работе, вышедшей на большие экраны страны в 2020 году, и поделится творческими планами», - говорится в сообщении.

Кинорежиссер уже не раз становился гостем проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области. В предыдущие годы его творческие вечера порадовали жителей Шатуры, Реутова, Жуковского и Раменского.

«Для обратной связи с нашим гостем во время мероприятия предлагаем вам вместо аплодисментов использовать световые и звуковые сигналы ваших автомобилей. Мероприятие стартует в 21:45. Приезжайте заранее, чтобы занять лучшие места. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+», - добавляется в материале.

Проект проходит при поддержке министерства культуры региона. Информационные партнеры проекта – «Дорожное радио» и Телеканал 360.