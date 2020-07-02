РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 июл. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержали в горокруге Лыткарино подозреваемого в сбыте наркотиков 27-летнего москвича, говорится в сообщении пресс-службы ведомтсва.

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в ходе патрулирования территории около одного из домов по улице Степана Степанова в Лыткарине по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств установлен и задержан 27-летний житель Москвы. В ходе личного досмотра у задержанного полицейскими был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом», – говорится в сообщении.

Согласно заключению химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном весом около 50 граммов.

По данному факту следователем следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.