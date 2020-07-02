РИАМО - 2 июл. Десять городов Подмосковья подали заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы подали заявки, 10 городов борются за победу. Конкурс проводит федеральный Минстрой, думаю, что он будет идти дальше», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в рамках этого конкурса города получают федеральные гранты на благоустройство.

В прошлом конкурсе победили пять подмосковных городов — Серпухов, Кашира, Верея, Пересвет и Звездный городок.