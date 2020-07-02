РИАМО – 2 июл. В топ-менеджменте Сбербанка на востоке Московской области произошли кадровые изменения, на должность управляющего региональным подразделением назначен Александр Ченцов, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Александр Ченцов присоединился к команде Сбербанка в 2012 году. Свою карьеру начал в должности заместителя управляющего Рязанским отделением Сбербанка, с 2015 года занимал должность управляющего Южным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк», — говорится в сообщении.

У Александра два высших образования. В 2003 году окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию, а в 2012 году - Московскую академию экономики и права. В 2015 году прошел обучение в London Business School, а сейчас завершает обучение в Imperial college Business School.

Александр женат, воспитывает троих детей. Увлекается бегом и лыжными видами спорта.