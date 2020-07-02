РИАМО - 2 июл. Более 80% избирателей подмосковного Реутова поддержали предложенные президентом поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Завершилась неделя общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Каждый из нас имел все возможности для того, чтобы высказать свое отношение к будущему России. В целом явка по Реутову составила 82,85%, в голосовании приняли участие 58 733 наших жителя. За изменения в Конституцию высказались 80,83%, наделенных правом голоса», - сказал Каторов.

Он также отметил, что избиратели голосовали как на городских избирательных участках, так и на дому бесконтактным способом.

В период с 25 июня по 1 июля в муниципалитете функционировали 46 участковых избирательных комиссий, которые были распределены по 19 адресам: школам, досуговым центрам, учреждениям культуры. Избирательные участки были открыты для жителей с 8:00 до 20:00.

«На избирательных участках Реутова были предприняты все меры безопасности: места голосования оборудовались отдельными входом и выходом, проводилась регулярная санобработка помещений, соблюдалась социальная дистанция, избирателям выдавались перчатки, одноразовые маска и ручка для заполнения бюллетеней, на входе была организована процедура измерения температуры бесконтактным способом. Безопасность членов комиссий также обеспечивалась в полном объеме», - уточнил Каторов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 100% протоколов. По ее данным, поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали 77,92% пришедших на избирательные участки россиян. Против поправок высказались 21,27% проголосовавших.