РИАМО - 2 июл. Около 6 миллиардов рублей направят на формирование комфортной городской среды в 2020 году в Подмосковье, будет благоустроено более 30 новых общественных пространств и 14 парков, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды в Московской области», уточнил Хайкин. Благоустраивают площади, парки, набережные, существующие парки культуры и отдыха.

«Губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) ставит задачу, чтобы в каждом городе появлялись новые комфортные пространства. На этот год почти 6 миллиардов рублей будет направлено. У нас будет 32 новых общественных пространства, и в 14 парках культуры и отдыха пройдет масштабное благоустройство», - сказал Хайкин.

Он отметил, что, в частности, будут благоустроены четыре площади и сквера, шесть набережных, семь парков, реализуют 11 разнообразных проектов, например, беговые дорожки, веломаршруты.

«Будет сделана протяженная набережная в Солнечногорске, интересный веломаршрут в Клину через город, благоустроим парк в Ивантеевке», - заключил Хайкин.