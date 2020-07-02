РИАМО - 2 июл. В Московской области с 3 июля начинается основной период сдачи ЕГЭ, в первый день экзамены сдадут более 10 тысяч выпускников, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.
В этот день пройдут экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
«Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере продемонстрировать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов как для ребят, так и для организаторов. Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ», - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она также отметила, что пункты сдачи экзамена обеспечены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками. В проведении экзаменов в первый день будет задействовано 186 пунктов, три из них на дому. Всего в регионе откроется 264 пункта для сдачи ЕГЭ.
За ходом проведения экзаменов будут следить 68 общественных наблюдателей, включая 61 представителя Российского союза молодежи.
Результаты ЕГЭ огласят 17 июля.
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