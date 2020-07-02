На Тверской улице в Москве загорелось здание, находящееся на реставрации, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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На Тверской улице в Москве загорелось здание, находящееся на реставрации, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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