РИАМО - 2 июл. Кабаны в последнее время стали чаще встречаться на территории Москвы, этих животных недавно заметили в Битцевском лесу, в природно-историческом парке «Москворецкий», в Троицком и Новомосковском округах, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

«Именно здесь специалисты фиксировали следы и лежки кабана», - говорится в сообщении.

Кабаны - животные осторожные, без повода нападать не станут, но в случае опасности будут защищаться отчаянно, особенно кабаниха с поросятами.

Учитывая, что кабаны очень мощные, они могут нанести серьезные травмы человеку, самцы - рваные раны своими острыми и мощными клыками, самки же, у которых клыки менее развиты, могут сбить человека с ног и затоптать передними копытами.