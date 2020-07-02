РИАМО - 2 июл. На Тверской улице в Москве загорелось здание, находящееся на реставрации, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Тверская улица, дом 24, заявка поступила в 13:56. По данному адресу происходит загорание на втором этаже находящегося на реконструкции здания. Общая площадь составляет порядка 50 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что причины возгорания предстоит узнать. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей внутри здания нет.

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