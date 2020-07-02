РИАМО - 2 июл. Москомстройинвест выдал заключение о соответствии нормам 214-ФЗ на первый этап ЖК «Амурский парк», который возводят на Амурской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Теперь ГК «ПИК» может открыть продажи квартир в ЖК «Амурский парк» в составе первого этапа четвертого корпуса с надземной этажностью от 17 до 33. Также в каждом корпусе будет по два подземных этажа. В четырех корпусах запроектировано 1264 квартиры площадью 66 972 квадратных метра», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК является совместным проектом «ПИК» и Capital Group, на который в мае этого года девелоперы получили разрешение на строительство.

Согласно закону 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС. Без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия.