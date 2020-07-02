РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую в Подольске шесть дней назад 46-летнюю Наталию Насонову, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Наталия Насонова, 46 лет, 1974 года рождения. 27 июня ушла из дома в Подольске в неизвестном направлении. Рост: 159 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие», - говорится в сообщении.

Была одета в синюю с белыми полосками кофту, синие джинсы, сине-коричневые босоножки. Нужна помощь добровольцев в поиске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.