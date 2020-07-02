РИАМО - 2 июл. Два жилых корпуса достроили в составе ЖК «Бунинские луга» в новой Москве, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию, им уже присвоили адреса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«До конца августа застройщик планирует передать дольщикам квартиры в собственность», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Новостройки имеют переменную этажность от 10 до 18, включая подземный этаж. В двух корпусах насчитывается 792 квартиры. Все они с отделкой.

В домах также предусмотрели 389 кладовых площадью более 1750 квадратных метров.