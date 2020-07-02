РИАМО - 2 июл. В Раменском городском округе следователи проведут доследственную проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб пятилетний мальчик, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Мальчика с резанными ранениями шеи нашли под окнами жилого дома.

«Предварительно установлено, что малолетний находился совместно с матерью в квартире, расположенной в доме на первом этаже. В какой-то момент он залез на подоконник балконного комплекса, после чего облокотился на стеклянный элемент окна и выпал на землю», - говорится в сообщении.

Осколки разбившейся оконной рамы нанесли ребенку резаные ранения шеи с повреждением сонной артерии. Он скончался на месте происшествия из-за обильного кровотечения.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Проводится целый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, приведших к трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

