РИАМО - 2 июл. Автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, с 1 июля в Москве и во всей России в целом больше не нужно оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Федеральный реестр инвалидов теперь можно сразу вносить информацию о транспорте, который принадлежит инвалиду или на котором он передвигается, поэтому московский реестр парковочных разрешений для инвалидов упразднен», - говорится в сообщении.

Это проверить можно через портал госуслуг или Федеральный реестр инвалидов.

На этих же сайтах можно подать заявку на внесение нового автомобиля.