РИАМО - 2 июл. Тарифы на на коммунальную услугу «Обращение с ТКО» для жителей Московской области останутся без изменений до середины 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Тарифы на вывоз мусора для населения останутся на прежнем уровне, хорошая новость, особенно на фоне общего повышения тарифов на услуги ЖКХ. Существенным фактором для заморозки тарифов по обращению с отходами, а они в регионе не менялись с начала 2019 года, является перераспределение затрат, которое стало возможным благодаря переходу региона на новую систему обращения с отходами», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, за счет активного участия жителей Подмосковья в раздельном сборе отходов в течение полутора лет региону удалось сократить объем захороненных отходов на 1,8 миллиона тонн. До конца текущего года этот показатель планируется увеличить до 3 миллионов тонн, именно столько отходов будет перераспределено на вторичную переработку.

В Подмосковье для отдельных категорий граждан действуют льготы и скидки в размере до 100% на данную коммунальную услугу.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева для собственников домов, расположенных в деревнях и поселках, в случае, если они разделяют отходы, с этого года предоставляется скидка в размере 20%. Также с 1 января 2020 года для жителей, проживающих на территории в пределах пятикилометровой зоны от границы полигона ТБО «Ядрово», скидка на услугу «Обращение с ТКО» составила 100%.

Кроме того, министерство ЖКХ Подмосковья принимает аналогичные меры для жителей, чьи дома расположены в 5 километрах от полигона ТБО «Лесная».

Ранее для собственников домовладений, проживающих в населенных пунктах, расположенных в радиусе до 2 километров от места нахождения комплексов по переработке отходов и полигонов ТКО, была установлена скидка в размере 70%.

С 1 июля в РФ изменились тарифы на коммунальные услуги. По данным комитета по ценам и тарифам Московской области, в регионе средний рост платы граждан составит всего 2%, что на 2,1% ниже уровня, заданного федеральным правительством для Московской области на 2020 год.