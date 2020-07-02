РИАМО (МЫТИЩИ) – 2 июл. На лечении в Мытищинской городской клинической больнице находятся 409 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Поток пациентов с пневмониями снижается. В пиковые дни в Мытищинскую городскую клиническую больницу, перепрофилированную под лечение пациентов с коронавирусом, поступало по 100 человек из Московской области, Москвы и даже других регионов. Тогда в стационаре находилось более 1 тысячи пациентов. В эти дни на лечении – 409 человек», – говорится в сообщении.

Пациенты говорят слова благодарности врачам, всем, кто помог им выстоять в трудную минуту.

«Я – водитель машины скорой помощи. Так получилось, что заболел коронавирусом, и меня положили в МГКБ. Я находился на стационарном лечении со 2 по 13 мая. Хочу выразить благодарность заведующей отделением Галине Леонидовне Ермоленко. Очень чуткое и доброжелательное отношение к пациентам, на любой вопрос всегда ответит, все расскажет. Также от всего сердца выражаю благодарность врачам приемно-диагностического отделения и медбрату Дмитрию Дерябину», – отметил житель Мытищ Дмитрий Степанов.