В четверг Центризбирком подвел предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое проходило в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Изменения в основной закон страны поддержали более 77% проголосовавших, а явка по стране превысила 67%. Подробнее о результатах голосования и явке, в том числе в формате онлайн, – в материале РИАМО.

Многодневное голосование

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось в среду, 1 июля.

Всю неделю работали как «классические» участки, так и выездные пункты голосования на улице. Также была организована возможность проголосовать на дому и по месту пребывания.

Кроме того, в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня проходило онлайн-голосование.

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, система многодневного голосования «прошла проверку на прочность» и в будущем ее, возможно, будут использовать на выборах.

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Голоса за и против

Окончательные итоги голосования ЦИК объявит 3 июля, после рассмотрения всех жалоб в территориальными избирательными комиссиями.

В бюллетене был только один вопрос: «Одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа – «Да» и «Нет».

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в России за поправки в Конституцию высказались 77,92% участников голосования, против – 21,27%.

В Москве внесение поправок в главный закон страны одобрили 65,29% проголосовавших, против высказались 33,98%, согласно предварительным данным Мосгоризбиркома на утро четверга.

В Подмосковье за поправки проголосовали 78,96% избирателей, против – 20,12%, сообщили в Мособлизбиркоме по итогам обработки 100% бюллетеней.

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Явка

Явка на голосование по изменениям в Конституцию России по всей стране составила 67,97%, согласно данным ЦИК.

Москва и область продемонстрировали наибольшую активность по явке. В столице явка составила 64,99%, в Московской области проголосовали 76,18%.

В Москве было открыто около 3,6 тысячи стационарных избирательных участков, в Подмосковье – более 4,1 тысячи УИК, а также порядка 1,5 тысячи выездных площадок на придомовых территориях.

Кроме того, во время общероссийского голосования работало 254 участка в 144 государствах мира для соотечественников за рубежом.

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Итоги онлайн-голосования

Эксперимент по дистанционному голосованию проходил в Москве и Нижегородской области. В общей сложности в двух регионах было подано порядка 1,2 миллиона заявок на участие в онлайн-голосовании. Явка на электронное голосование в Москве составила более 93%.

За поправки в Конституцию России высказались 62,33% москвичей, принявших участие в электронном голосовании (601 096 человек).

Против поправок высказались 37,67% проголосовавших москвичей (363 341 человек), такие данные привел зампредседателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

Теперь практику электронного голосования планируется распространить на всю страну. Уже в сентябре в нескольких регионах России на выборах в пилотном режиме могут провести онлайн-голосование, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При реализации будет учтен московский опыт.

По ее словам, во время голосования по поправкам в Конституцию в ЦИК поступило большое число запросов из других регионов с просьбой провести голосование онлайн.

«Для нас это такое общенародное задание. Нам нужно <…> расширить эти возможности в ближайшей перспективе», – сказала Памфилова.