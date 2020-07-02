РИАМО - 2 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ состоялся триумфальный референдум о доверии лидеру страны Владимиру Путину, сообщает Газета.ru.

Он добавил, что высокий интерес к внесению поправок в Конституцию легко прогнозировался. Это было определено по общественной активности в обсуждении темы.

«Но такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было очень сложно спрогнозировать», — сказал Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки всех протоколов УИК 77,92% проголосовавших одобрили внесение поправок в Конституцию.