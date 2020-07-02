РИАМО - 2 июл. Практика проведения голосования в России в течение нескольких дней может быть использована в будущем, голосование в течение недели по поправкам в Конституцию РФ стало новой ситуацией и для России, и для Подмосковья, сообщил журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято в том числе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией – для обеспечения безопасности.

«Думаю, что подобная практика (проведения голосования в течение нескольких дней - ред.) может быть продолжена и далее. Может быть, в более короткие сроки, например, в три дня», - сказал Березкин.

По его словам, нынешняя ситуация с голосованием в течение семи дней по вопросу принятия поправок к Конституции РФ стала новой для Московской области и в целом для всей страны.

Ранее возможность перехода на многодневную систему голосования допустила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.