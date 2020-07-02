РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В подмосковных Люберцах жители могут посмотреть онлайн мастер-класс по изобразительному искусству «Красный мак», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В социальных сетях Красковского культурного центра размещено видео мастер-класса по изобразительному искусству «Красный мак». Мастер-класс в технике правополушарного рисования подготовила член Союза художников Москвы, руководитель студий «Ты - мастер» и «Ты - художник» Красковского культурного центра Елизавета Мамонтова», - говорится в сообщении.

Для занятия понадобятся: гуашь, кисти, бумага размером А4, влажные салфетки и вода. Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/kraskovo_kkc) и Instagram (https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/).