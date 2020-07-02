РИАМО - 2 июн. Центральная избирательная комиссия подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию 3 июля, пауза нужна для того, чтобы территориальные комиссии получили время на подведение итогов, сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы даем возможность нашим комиссиям, если поступят какие-то жалобы, вовремя все рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положены, чтобы мы могли завтра спокойно подвести официально итоги голосования», - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК 77,92% избирателей одобрили внесение поправок в Конституцию, 20,12% проголосовавших высказались против.