РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Полицейские городского округа Мытищи задержали иностранца, подозреваемого в совершении кражи мобильных телефонов и денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Московской области. Она пояснила, что на одной из зон отдыха в Мытищах из автомобиля неизвестное лицо неустановленным способом совершило хищение мобильных телефонов марок Xiaomi и Samsung, а также денежных средств. Сумма материального ущерба составила 55 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый за кражу 47-летний уроженец ближнего зарубежья. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.