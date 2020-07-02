РИАМО - 2 июл. На горячую линию Избирательной комиссии Московской области во время голосования по Конституции в основном поступали вопросы информационного характера, жители узнавали, где лучше проголосовать, где находится участок для голосования, сообщил журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он отметил, что жалоб поступило немного.

«Есть, конечно, и обращения по жалобам. Их таких немного. У нас в лидерах Химки. Но это всего лишь 29 заявлений. <...> Это просто доля процента», - сказал Березкин.

По его словам, порядка 90% обращений на горячую линию носили информационный характер. Люди узнавали, где находится их избирательный участок, или просили уточнить, как им лучше проголосовать: дома или на участке.

Березкин также прокомментировал инцидент с членом УИК в Химках. Как сообщали СМИ, от члена УИК якобы потребовали удалиться из избирательного участка, и конфликт перерос в драку. По заявлению самого члена комиссии, которое он подал в ОВД, по пути в УИК к нему подъехала машина, незнакомые люди силой усадили его в автомобиль, отвезли в дачное товарищество и высадили.

«Что касается ситуации в Химках и инцидента с членом комиссии с правом решающего голоса, на которого будто бы напали <...>. Сейчас разбираются наши правоохранительные органы. <...> Могу сказать абсолютно точно, что никакого вреда здоровью нашему члену комиссии не нанесено», - подчеркнул Березкин.