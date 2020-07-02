РИАМО - 2 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщает Газета.ru.

«Это вопрос ближайшего будущего страны. Назвать точную дату невозможно. Да и неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют эти изменения», — сказал представитель Кремля.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК 77,92% избирателей одобрили внесение поправок в Конституцию, 20,12% проголосовавших высказались против.