РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. В Балашихе по просьбе жителя произвели покос борщевика Сосновского, который вырос на Звездной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на заросли борщевика в районе Звездной улицы. Он попросил произвести работы по уборке этого опасного растения.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу проведения мероприятий по вопросу покоса борщевика с придорожной полосы автомобильной дороги улицы Звездная и сообщает, что указанная в обращении автодорога является дорогой местного значения. Работы по покосу борщевика с придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации городского округа Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.