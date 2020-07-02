РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Медики Красногорска оценивают состояние пострадавшей от падения пакета с бутылкой девочки как удовлетворительное, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Вечером 1 июля от дома №5 по бульвару Космонавтов педиатрической бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, где находилась стеклянная бутылка.

«В ночь с 1 на 2 июля в Красногорской городской больнице №1 ребенку проведена операция. По данным на 11:00 часов состояние девочки удовлетворительное. Она находится под постоянным контролем медиков», - говорится в сообщении.

Следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статья 118 УК РФ).

По данным следствия, предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе, и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял на полу.

К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.