РИАМО - 2 июл. По предварительным данным, почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья поддержали вносимые поправки в Конституцию РФ, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Поддержали изменения в Конституцию <...> 3 488 197 человек. Против <...> 888 794 человека», - рассказал Березкин на заседании Мособлизбиркома.

По его словам, в течение семи дней голосования в регионе не было нарушений закона со стороны организаторов. Кроме того, созданные условия сделали процесс голосования безопасным для его участников.

«Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования на момент окончания и на момент подсчета голосов 4 417 633 бюллетеня. Число недействительных бюллетеней составляет всего лишь 40 642 бюллетеня», - добавил Березкин.

Он уточнил, что число участников голосования, включенных в список участников на момент окончания голосования, составило 5 807 577 человек. Итоги голосования подводили 69 территориальных избирательных комиссий.

«Жалоб у нас было не так много. <...> Есть только одна жалоба, которую мы разбирали на заседании Избирательной комиссии Московской области. Это касалось решения территориальной избирательной комиссии города Химки. Других жалоб мы не разбирали в процессе голосования», - отметил Березкин.

Ранее члена избирательной комиссии с правом решающего голоса попросили удалиться с избирательного участка в Химках, конфликт перерос в драку.

Сам член комиссии рассказал, что к нему подъехала машина, незнакомые люди силой усадили его в автомобиль, отвезли в дачное товарищество и высадили.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводилось с 25 июня по 1 июля.