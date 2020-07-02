РИАМО - 2 июн. Уголовное дело сестер Хачатурян могут рассмотреть в закрытом порядке, это произойдет в случае, если прокурор утвердит обвинительное заключение, сообщает kp.ru.

«Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми», - говорится в сообщении.

Дело младшей из сестер скорее всего рассмотрят в закрытом режиме в том случае, если ей назначат меры медицинского характера.

Известно, что уголовное дело могут вернуть в следственные органы.

В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе сестры признали вину в убийстве отца.

Сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, после чего он скончался. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору, однако они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Генпрокуратура пришла к выводу, что обвинение сестрам нужно переквалифицировать с убийства на самооборону. Однако позже стало известно, что СК не переквалифицировал обвинение.