РИАМО - 2 июл. Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги голосования по поправкам в Конституцию России на участке №2783 в столичном районе Раменки, сообщила журналистам в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В связи с невозможностью достоверно определить волеизъявление участников голосования, 2 июля 2020 года территориальной избирательной комиссией района Раменки принято решение о признании недействительными итогов голосования на участке для голосования №2783», - сказала Памфилова.

Согласно документу территориальной избирательной комиссии района Раменки, нарушение выявили в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на участке №2783. Камеры зафиксировали нарушение порядка голосования и подсчета голосов.

Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.