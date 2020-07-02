РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В общественной приемной городского округа Мытищи проведут ряд приемов граждан в июле, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Мытищи осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

«График приема на июль: 3 июля - Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО, 8 июля - Главное управление региональной безопасности МО, 15 июля - Главное управление культурного наследия МО, 29 июля - Госадмтехнадзор МО. Время приема с 10:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Прием жителей проводится по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, 1 этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8(498)687-19-45.