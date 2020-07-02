РИАМО - 2 июл. По данным метеообсерватории МГУ, в столице июнь 2020 года побил 200-летний рекорд по осадкам, за месяц выпало 193 миллиметра небесной влаги, этот год может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте МГУ.

«Особенно дождливыми выдались 4, 5 и особенно 20 июня — в этот день затопленными оказались многие улицы и подземные переходы на юго-востоке столицы, а в районе МГУ всего за полтора часа выпало около 40 миллиметров осадков», — сказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Также май побил рекорд и стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, первая половина текущего года побила 200-летний рекорд, за этот период выпало более 500 миллиметров осадков.

Пока рекордсменом по осадкам остается 2013 год, когда выпало 1016 миллиметров небесной влаги при норме 700 миллиметров.