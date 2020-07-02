РИАМО - 2 июл. Семье юной жительницы Красногорска, которой хулиганы разбили голову пакетом с мусором, предложат необходимую помощь, сообщила РИАМО в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Инцидент произошел вечером 1 июля. Из жилого дома на улицу выбросили мусорный пакет, в котором находилась пустая стеклянная бутылка. Пакет упал на голову девочке, которая шла по тротуару вместе с родителями. Ребенок получил травму головы.

«Страшная трагедия. Девочка совсем малышка – 3 года 7 месяцев. Ей уже сделали сложную операцию. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться... Я связалась с семьей, предложила свою помощь. Сейчас выезжаю в больницу», - сказала Мишонова.

Она добавила, что в настоящее время по факту случившегося проводится предварительное расследование.

«Пока установлено, что пакет с мусором бросил кто-то из детей с 23-го этажа. Мама проживающего там семилетнего мальчика с утра попросила его вынести мусор, он же бросил его на этаже. Позже к нему пришли двое друзей-ровесников, баловались в коридоре, кому-то пришло в голову бросить пакет с балкона общего пользования. Кто именно это сделал, выясняют следственные органы», - отметила Мишонова.

По ее словам, ни одна из их семей ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики.

По факту произошедшего ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело.