РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Глава Балашихи Сергей Юров отметил высокую активность жителей в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, около 82% избирателей пришли на участки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и завершилось 1 июля. В Балашихе работали 184 участка.

«По итогу наши жители показали высокую активность – 82% избирателей пришло на участки – это около 300 тысяч жителей Балашихи. 81,5% участников голосования поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации – это 240 тысяч человек», - сказал Юров.

Он добавил, что за процедурой голосования на избирательных участках Балашихи следили около 1 тысячи наблюдателей. Жалоб с их стороны на нарушения не было. Были созданы все необходимые условия. Все члены избирательных комиссий были обеспечены индивидуальными средствами защиты.

«Мы контролировали требования Роспотребнадзора – это касается безопасности на избирательных участках. Были организованы отдельные входы и выходы на участках, чтобы не пересекались потоки. Участникам голосования предоставляли одноразовые медицинские маски и перчатки, индивидуальные ручки. На входе измеряли температуру», - подчеркнул Юров.

В основной день голосования, 1 июля, в Московской области работали более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысячи мест для голосования на улице.

За ходом голосования в Московской области следили более 27 тысяч наблюдателей от региональной Общественной палаты.