РИАМО - 2 июл. В Подмосковье и столице 4 июля ожидаются ливневые дожди с грозами, может выпасть до 30 миллиметров осадков, при этом 5 июля будет солнечно и практически без осадков, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В субботу у нас будет облачно с неустойчивыми прояснениями погоды, прошумят довольно таки интенсивные ливневые дожди с грозами как ночью, так и днем. Ночью температура будет плюс 15-20 градусов, днем – плюс 23-28 градусов. Мне кажется, что может выпасть до 20-30 миллиметров осадков», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 5 июля в Московском регионе будет солнечная погода без существенных осадков. Максимальная температура днем составит плюс 25-30 градусов, в ночные часы столбик термометра поднимется до плюс 13-18 градусов.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.