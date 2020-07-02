РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершились работы по укладке асфальта на Бережковском проезде, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».

«Завершились работы по укладке нового асфальтового покрытия на Бережковском проезде, участок 1 от проходных Климовского специализированного патронного завода до поворота на СНТ «Березка 7», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по строительству нового тротуара вдоль Бережковского проезда, участок 2, протяженность которого составит более 900 метров, ширина - 2 метра. После строительства тротуара обустроят пешеходный переход вблизи электроподстанции. Работы планируется завершить до 10 июля при благоприятных погодных условиях.