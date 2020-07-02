РИАМО - 2 июл. По предварительным данным, в Подмосковье практически во всех городских округах явка составила более 60% в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

«Наши муниципалитеты практически все вышли, так сказать, в «зеленую» зону. И дали результат выше, чем 60%», - сказал Березкин на заседании Мособлизбиркома.

По его словам, порядок на избирательных участках региона обеспечивали 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел, МЧС, Росгвардии и частных охранных предприятий. Кроме того, за ходом голосования на участках следили наблюдатели и представители СМИ.

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