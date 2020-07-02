РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Пожилые жители городского округа Мытищи смогли принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Жители Мытищ могли проголосовать не только в помещении избирательных участков, но и на дому.

«У нас происходил процесс выхода голосования вне помещения. Два члена комиссии и наблюдатель выезжали на Олимпийский проспект и улицу 1-ю Пролетарскую. Там прошли голосования. С собой они несли ящики для голосования и пакеты, в них заявления, бюллетени и средства дезинфекции. На этом избирательном участке проголосовать на дому изъявили желание многие. Это связано с тем, что в данном районе проживает много пожилых людей», - сказала председатель участковой избирательной комиссии №1661 Лидия Сенина.

Первого июля проходило общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня. Для голосования на дому необходимо было до 17:00 отправить соответствующую заявку в свою избирательную комиссию.