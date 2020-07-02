РИАМО - 2 июл. На станциях Сокольнической линии метро, которые временно закроют, проведут усиленную уборку и дезинфекцию, работы будут проходить на станциях «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка», сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии подземки будут закрыты с 4 по 6 июля. Там проведут ремонтные работы. В обычном режиме они снова будут работать для пассажиров с 05:30 7 июля.

«Сотрудники клинингового центра Московского метрополитена с помощью специальных машин промоют полы платформ, эскалаторные настилы и лестничные сходы. Промоют стены в вестибюлях и на платформах, проведут дополнительную дезинфекцию дверей, поручней эскалаторов и кассовых зон», - сказал собеседник агентства.

Также в пассажирской зоне и служебных помещениях будет проведена дезинфекция с применением тепловых распылителей. Работники промоют путевые стены, потолки и ниши, элементы освещения на станциях.

Промывка объектов инфраструктуры метро проходит на регулярной основе и обеспечивает комфорт для пассажиров при поездке.